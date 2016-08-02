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Карабах - Виктория

02.08.2016, Вторник, 19:30 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Карабах - Виктория
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2016/2017)
3 раунд
первый матч		 26 июля, вторник 21:15 Виктория 0:0 Карабах
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    Рейтинг: +95

    demir301 2 августа 2016, 20:19

    Не подведи Карабах

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 2 августа 2016, 20:01

    Карабах в 9 человек вышел на поле? о_О

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    Рейтинг: +1423

    Parham 2 августа 2016, 19:59

    ГОЛЛЛЛЛЛЛ!!!!
    ДАВАЙ КАРАБАХ!!!!!

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