Набиуллин: «Судья удалил Канунникова вообще непонятно за что»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин отметил, что удаление Максима Канунникова в матче с «Амкаром» (0:0) стало полной неожиданностью. Игроки казанского клуба так и не поняли, за что арбитр встречи Михаил Вилков удостоил нападающего второй желтой карточки.

«Первый матч, было волнительно. Вдесятером играть тяжеловато. Мы перестраивались в обороне, у нас все получалось. Не получилось только забить гол. Со стороны показалось, что «Рубин» играл интереснее? Не то что интереснее... Может, «Амкар» не знал, что против нас делать. Грамотно перемещались в обороне.

В перерыве Грасия попросил грамотно играть в линиях. Как в полузащите, так и в защите. Мы это выполнили. Что касается удаления, то Канунников не просил пенальти. Мы не поняли, за что судья показал вторую желтую карточку», – сказал Набиуллин.