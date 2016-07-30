Шатов: «Халк и Данни – два лидера, без которых «Зениту» будет тяжело»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов отметил, что потери нападающего Халка, покинувшего клуб, и полузащитника Данни, восстанавливающегося после травмы, повлекут за собой изменения в игре петербуржцев. При этом, 26-летний игрок подчеркнул, что сине-бело-голубым по силам добиваться побед и без тех футболистов в составе, которые были на ведущих ролях в прошлых сезонах.

«Халк и Данни – два лидера, без которых команде тяжело. Конечно, наша игра будет перестраиваться. Но не считаю, что команда так сильно зависит от индивидуальных действий определенных игроков. На твое место всегда придет другой футболист. А такая команда, как «Зенит», всегда будет играть в хороший футбол и добиваться побед и без Халка или Витселя», – сказал Шатов.