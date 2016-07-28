Погребняк интересен немецким клубам

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк может продолжить карьеру в Германии. Интерес к 32-летнему игроку проявляют несколько немецких клубов. Форвард знаком с Бундеслигой не понаслышке: с 2009 по 2012 годы он выступал в составе «Штутгарта». Напомним, ранее сообщалось, что футболист бело-голубых отказался переходить в один из клубов РФПЛ, в числе которых назывались «Уфа» и «Томь».

«Сразу несколько немецких клубов интересуются возможностью приобретения Погребняка в период летнего трансферного окна. Никаких конкретных предложений еще не было, но несколько команд ясно дали понять, что рассматривают вариант с подписанием Павла. Если будет конкретное предложение, «Динамо» обещало не препятствовать уходу игрока», – рассказал источник, близкий к Погребняку.