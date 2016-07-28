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Погребняк интересен немецким клубам

28 июля 2016, 01:24
13

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк может продолжить карьеру в Германии. Интерес к 32-летнему игроку проявляют несколько немецких клубов. Форвард знаком с Бундеслигой не понаслышке: с 2009 по 2012 годы он выступал в составе «Штутгарта». Напомним, ранее сообщалось, что футболист бело-голубых отказался переходить в один из клубов РФПЛ, в числе которых назывались «Уфа» и «Томь».

«Сразу несколько немецких клубов интересуются возможностью приобретения Погребняка в период летнего трансферного окна. Никаких конкретных предложений еще не было, но несколько команд ясно дали понять, что рассматривают вариант с подписанием Павла. Если будет конкретное предложение, «Динамо» обещало не препятствовать уходу игрока», – рассказал источник, близкий к Погребняку.

Источник: Известия
Россия. ФНЛ Динамо Погребняк Павел
Комментарии (13)
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Lordfrax
1469660410
Странно, ведь Боруссия трансферный сезон закрыла, а Анчелоти сегодня сказал, что Бавария не нуждается в укреплении. Кто еще сможет позволить?
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mdu86
1469680066
:-))))
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ДСА
1469684955
Во второй бундеслиге может и будет интересен, а то и в третьей.
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Nayturs
1469687263
Павла конечно очень многие критикуют, возраст у него уже приличный, он в скорости потерял, техничным его назвать сложно, но мне всегда нравилось в нем то, что он играет с самоотдачей. А если посмотреть со стороны на статистику Паши, то в принципе его карьера сложилось неплохо выиграл Лигу Европы, став лучшим бомбардиром турнира, играл в приличной команде в Бундеслиге три сезона, отлично смотрелся в Фулхэме и бился в примитивном в тактическом плане Рединге. А в сравнении со статистикой наших ведущих форвардов последних лет, игравших в топ Европейских чемпионатах, ни Павлюченко, ни Кержаков с Аршавиным, ни Сычев и даже Бесчастных так себя не проявили в Европе как Погребняк.
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yorgenbarenz
1469687306
Офигеть ! Не думал,что у немцев такой тонкий юмор !
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red-white fox
1469690508
Чемпионшип, ФНЛ, 2-я бундеслига...
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FanatSerj
1469697095
Динамо судя по всему вообще его готова отдать вместе с годовым запасом пива к нему, кому угодно )))
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отдай мои вещи
1469703735
опять обьявление "из рук в руки" )))
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valeh172
1469709570
Источник, близкий к Погребняку рассказал сон Павла.
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Polilux
1469737689
Пшол вон СКОТИНА !
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