Лига чемпионов. «Русенборг» победил АПОЭЛ, «Астра» и «Копенгаген» сыграли вничью

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Русенборг» добыл домашнюю победу над АПОЭЛом благодаря голам Гюткьяера и Скельвика. Киприоты смогли ответить на это забитым мячом Эфрема. В другой встрече «Астра» в родных стенах разошлась миром с «Копенгагеном».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

Русенборг (Норвегия) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гюткьяер, 23; 2:0 – Скельвик, 45; 2:1 – Эфрем, 67.

Астра (Румыния) – Копенгаген (Дания) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ф. Тейшейра, 7; 1:1 – Делэни, 64.