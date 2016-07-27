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Астра - Копенгаген

27.07.2016, Среда, 20:30 мск Джурджу, стадион Марин Анастасовичи Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Астра - Копенгаген
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