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Русенборг - АПОЭЛ

27.07.2016, Среда, 20:15 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Русенборг - АПОЭЛ
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