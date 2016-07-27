Андреев: «Ростову» будет тяжело»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев прокомментировал игру российской команды в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта». Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2.



«Бельгийцы неплохо держат мяч, контратакуют. Обратил внимание, что в составе много молодежи, все они обучены. Их устраивает ничья 0:0 или 1:1. В Ростове после второго пропущенного мяча брюссельцы особо вперед не ходили, играли по результату», – сказал Андреев.