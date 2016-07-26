Лига чемпионов. БАТЭ обыграл «Дандолк» и другие результаты

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов завершились пять первых матчей. Белорусский БАТЭ обыграл на своем поле ирландский «Дандолк» со счетом 1:0. Такой же результат был зафиксирован в матче «Зальцбурга» и албанского «Партизани», который завершился в пользу австрийского чемпиона.

Еще три матча завершились вничью. Победителя не смогли выявить «Спарта» и «Стяуа», «Виктория» и «Карабах», а также «Лудогорец» и «Црвена Звезда».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

БАТЭ (Белоруссия) – Дандолк (Ирландия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гордейчук, 70.

Лудогорец (Болгария) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кафу, 43; 1:1 – Катай, 48; 1:2 – Канга, 66; 2:2 – Кешеру, 76.

Спарта (Чехия) – Стяуа (Румыния) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шурай, 35; 1:1 – Станчу, 75.

Виктория (Чехия) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 (0:0)

Партизани (Албания) – Зальцбург (Австрия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Сориано, 70.