Пасторе: «В Париже я словно бог»

Хавбек «ПСЖ» Хавьер Пасторе отметил, что его все устраивает в Париже. Также аргентинец признался, что в Италии, где он выступал за «Палермо», он провел прекрасное время. При этом 27-летний игрок подчеркнул, что разговор о возвращении в Серию А в данный момент не идет.

«Я не сомневался при переходе в «ПСЖ». «Ювентус»? Да, был интерес с его стороны. Всегда приятно, когда тобой интересуются такие гранды. Вы не знаете, что может произойти в будущем, возможно, в декабре я окажусь ненужным «ПСЖ».

Я смотрю все матчи Серии А, если есть возможность. В Италии я провел прекрасные годы, и у меня есть незабываемые воспоминания о том времени. Кто знает, в Италии мне очень понравилось, но в Париже я словно бог», – сказал Пасторе.