Навас: «Особой разницы, с кем играть, нет, ведь «Ростов» в любом случае не является фаворитом»

Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором донская команда встретится с «Андерлехтом».

– Впереди матч с «Андерлехтом». Что знаете про эту команду?

– У бельгийцев много титулов, большой опыт выступления в еврокубках. Нам точно не будет легко. Что касается тактики «Андерлехта», то тренер нам уже все рассказал. Мы готовы.

– Следили за жеребьевкой?

– Нет. В это время у нас была тренировка.

– Довольным тем, сыграете именно с этим клубом?

– Особой разницы между «Фенербахче», «Аяксом», Спартой» и «Андерлехтом» нет. Это команды одного уровня. Мы в любом случае не были бы фаворитами.

– Первый матч противостояния мы играем дома. Это хорошо?

– Думаю, что да. Знаю, что вновь соберется полный стадион, нас будут гнать вперед. У нас будет шанс сделать хороший задел перед ответной встречей.

– Вы провели много матчей в Лиге чемпионов. Что бы посоветовали футболистам «Ростова», которые еще не играли в этом турнире?

– Думаю, что ребятам не нужны мои советы. Они профессионалы и знают, как правильно настроиться на такую игру.