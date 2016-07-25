Семин: «Уход Игнашевича из сборной? Ничего страшного»

Известный российский специалист Юрий Семин рассказал о своем отношении к завершению карьеры в национальной команде защитником Сергеем Игнашевичем.

– Как восприняли решение Игнашевича закончить карьеру в сборной России?

– Сергей давно приучил к тому, что не принимает спонтанных решений. Уверен, он и сейчас все тщательно взвесил, прежде чем произнести эти слова. На мой взгляд, ничего страшного не произошло. Многие возрастные футболисты покидают сборную, чтоб сосредоточиться на игре за клуб. Чем старше, тем сложнее биться на два фронта. Ну а прав Игнашевич или нет – это только жизнь покажет.

– Кто способен заменить Игнашевича в сборной?

– Конкретных фамилий от меня не ждите. Тем более чемпионат еще не стартовал. Конечно, найти замену Игнашевичу очень тяжело, ведь позиция центрального защитника – одна из самых проблемных в российском футболе. Зато у молодых игроков теперь появляется мощнейший стимул. Кто будет лучше играть, тот и попадет в сборную.