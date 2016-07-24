Опрос: кто еще должен завершить карьеру в сборной России?

Полузащитник Роман Широков и защитник Сергей Игнашевич завершили карьеру в сборной России. «Бомбардир» проводит опрос среди своих читателей, чтобы узнать о том, кто еще должен прекратить свои выступления в составе национальной команды.
Источник: Бомбардир.ру
Зачем в этот опрос Торбинского и Самедова включили? Первый случайно в сборную вернулся, его итак не будет, а второй вообще на замене сидит постоянно, а периодами лучшим был в нашей сборной при Капелло!
Кержакова итак в сборной сейчас нет, его наоборот вернуть надо.
Вывод такой: опрос глупый!