Игнашевич: «Не уверен, что на ЧМ-2018 я буду соответствовать уровню»

Защитник сборной России Сергей Игнашевич выразил мнение, что на его позиции в национальной команде необходимо наигрывать более молодого футболиста.

— Если говорить о тебе самом — с одной стороны, нельзя не учитывать возраст. С другой, все обсуждают дальнейшие перспективы сборной, перестроения в коллективе. Какова твоя позиция: готов ли дальше выступать за сборную?

— Я не знаю, буду ли входить в планы нового главного тренера. И не уверен, что через два года буду соответствовать уровню чемпионата мира, а этот уровень, как минимум, не ниже прошедшего Евро. Будет правильно на моей позиции наигрывать более молодого футболиста.

— Иными словами, ты завершаешь выступления в сборной?

— Я готов помочь сборной в любом качестве, но про свои перспективы вроде бы все сказал.