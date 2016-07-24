Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнашевич: «Не уверен, что на ЧМ-2018 я буду соответствовать уровню»

Игнашевич: «Не уверен, что на ЧМ-2018 я буду соответствовать уровню»

24 июля 2016, 12:36
35

Защитник сборной России Сергей Игнашевич выразил мнение, что на его позиции в национальной команде необходимо наигрывать более молодого футболиста.

— Если говорить о тебе самом — с одной стороны, нельзя не учитывать возраст. С другой, все обсуждают дальнейшие перспективы сборной, перестроения в коллективе. Какова твоя позиция: готов ли дальше выступать за сборную?

— Я не знаю, буду ли входить в планы нового главного тренера. И не уверен, что через два года буду соответствовать уровню чемпионата мира, а этот уровень, как минимум, не ниже прошедшего Евро. Будет правильно на моей позиции наигрывать более молодого футболиста.

— Иными словами, ты завершаешь выступления в сборной?

— Я готов помочь сборной в любом качестве, но про свои перспективы вроде бы все сказал.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
тётя ASYA
1469353380
уровню ЧМ !!! ха-ха-ха ! самооценка на уровне, ничё не скажешь!
Ответить
VITPO
1469354280
Много сделал,но пора в сборной заканчивать.
Ответить
АртурZaСМ
1469354316
Да ты и сейчас уже не соответствуешь уровню...
Ответить
Muhammed-666
1469355211
Ты и на евро не отличался соответствием
Ответить
olic29ivica
1469356072
Серега ты не виноват в том, что на протяжении 15 лет лучше тебя не нашлось центрдефа, лучший ты всегда был, может смело завершать карьеру в сборной, пусть теперь ищут защитников может и задумаются над этим
Ответить
Бриг
1469356715
Второе евро провалил. Давно пора на трибуны.
Ответить
real1806
1469357799
Иди домой и смотри по телевизору чемп
Ответить
Serjoga
1469359029
Может хватит писать "игрок сборной России"? Сборная России распущена! Новая не собрана! А уровню сборной Игнашевич и сегодня не соответствует, не то, что через 2 года!
Ответить
cska-62
1469361823
Вот только в отличии от куда более молодого Смольникова Игнашевич зону свою на ЕВРО-2016 не бросал, и ни одного мяча в наши ворота "не привёз"... Смольников же привёл все, кроме первого (от англичан со штрафного). Глумитесь дальше, комментаторы долбанные! И считалочками занимайтесь, кому и сколько лет... Не забудьте только заглянуть ещё и в паспорт Ибрагимовича, проведшего лучший сезон во всей своей карьере. Это - его откровение + оценка специалистов! P.S. Игнашевич никогда (и в молодости тоже!) не обладал скоростью. И перекрывал зоны за счёт понимания игры и выбора позиции. Кстати, как когда-то и Великий Франко Барези...
Ответить
Keeper161
1469365428
ты уже не соответствуешь
Ответить
Главные новости
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
23:19
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:08
1
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
22:58
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
5
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
Все новости
Все новости
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
15
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
5
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+