Дюрица – игрок «Трабзонспора»

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица официально стал игроком «Трабзонспора». Словак заключил с турецким клубом контракт сроком на два года. 34-летний игрок достался бордово-голубым бесплатно, так как этим летом истек срок его соглашения с железнодорожниками.

Дюрица защищал цвета «Локомотива» с начала 2009-го года. В минувшем розыгрыше РФПЛ он один раз поразил ворота соперника и заработал три желтые карточки в 13 поединках.