Президент «Ростова»: «Останется ли Бердыев? Пока сказать нечего»

Президент «Ростова» Александр Гребенщиков подчеркнул, что будущее главного тренера команды Курбана Бердыева еще не решено. Ранее сообщалось, что 63-летний специалист может покинуть ростовчан из-за финансовых проблем в клубе и возглавить «Локомотив».

«Пока сказать нечего. Вопрос, останется ли Курбан Бердыев в команде, еще обсуждается», — цитирует Гребенщикова DonNews.

Напомним, что уже 26 июля «Ростов» проведет первую встречу квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Андерлехтом».