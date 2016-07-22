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  • Президент «Ростова»: «Останется ли Бердыев? Пока сказать нечего»

Президент «Ростова»: «Останется ли Бердыев? Пока сказать нечего»

22 июля 2016, 09:39
30

Президент «Ростова» Александр Гребенщиков подчеркнул, что будущее главного тренера команды Курбана Бердыева еще не решено. Ранее сообщалось, что 63-летний специалист может покинуть ростовчан из-за финансовых проблем в клубе и возглавить «Локомотив».

«Пока сказать нечего. Вопрос, останется ли Курбан Бердыев в команде, еще обсуждается», — цитирует Гребенщикова DonNews.

Напомним, что уже 26 июля «Ростов» проведет первую встречу квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Андерлехтом».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Андерлехт Бердыев Курбан
Комментарии (30)
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life85
1469170274
Без него "Ростову" в ЛЧ делать нечего ...
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ДАША Д
1469170988
Если Андерлехт не обыграют - то уйдет.
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Ris
1469171452
Ну и комментарии... куда модераторы смотрят? Скорее бы сентябрь.
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maior-60
1469175504
Нахрена Ростову такой президент, который ничего не знает и не владеет обстановкой? Погасите все долги и договоритесь о финансировании на предстоящий сезон, а то Савиди как детям на пирожки выдает: это вам на форму, это на текущие расходы...
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андрей андреев
1469176467
Досталось уже это все.Нет денег на клуб,скажите "нет" и хватит голову морочить.Играйте своими игроками внизу таблицы.Только на какие шиши вы собираетесь стадион содержать?Кто туда поедет, матчи фнл смотреть.Навязал нам Путин губернатора.Когда уже их избирать будут.Свой хоть к мнению избирателей будет прислушиваться,может быть
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Made in august
1469179029
Останется. Иначе уйдет а сборную, именно там сейчас решается вопрос. Удачи Ростов, я из-за вашего клуба росфутбол в прошлом сезоне смотрел, впервые за 14 лет.
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Вомбат
1469184182
Денег на футбол в Ростове нет, но вы там держитесь.
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20012345
1469201478
Плачевно :) проиграют тогда скорее всего.. нужна рука тренера! Опять чемпионат потеряет интерес :(
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