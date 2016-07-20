Кришито: «После ухода Халка мы должны стать большим коллективом»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подчеркнул, что петербургской команде необходимо сплотиться в единый коллектив после ухода нападающего Халка в «Шанхай СИПГ».

– «Зенит» остался без Халка. Кто будет новым лидером?

– Да, вы знаете, что в прошлых сезонах Халк мог забить практически в любой момент, сделать гол из ничего. Но теперь его нет, и это значит, что мы должны больше действовать всей командой. Халк – невероятно сильный футболист, теперь же мы все должны стать большим коллективом.

– После этих товарищеских матчей вы можете сказать: «Да, мы готовы играть без Халка»?

– Да, мы можем и должны это делать. Конечно, мы будем по нему скучать. Но он уехал в Китай, а мы должны продолжать думать о делах «Зенита».

– Чего вы в целом ждете от этого сезона?

– Пока я думаю о том, что уже в субботу нас ждет матч за Суперкубок, завоевать который крайне важно. Возможно, нам необходимо усиление в линию нападения. Да, у нас уже сильная команда, но если кто-то придет, мы будем рады.