Владимир Габулов: «Пока поддерживаю форму с дублем ЦСКА»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов рассказал о том, что в ближайшие дни наступит ясность с клубом, в котором он продолжит свою карьеру.

– В июне закончился ваш контракт с «Динамо». Где начнете новый сезон?

– Предложения есть, в том числе от зарубежных клубов. Надеюсь, в ближайшие дни наступит ясность. Хочется уже определенности. Пока же поддерживаю форму с дублем ЦСКА.

– Давно?

– Пару недель. Вратарей там тренирует Вячеслав Чанов. Так что вспомнили старые добрые времена, когда вместе работали в первой команде. Огромное спасибо Вячеславу Викторовичу, главному тренеру молодежного состава ЦСКА Александру Гришину и руководству армейского клуба за поддержку.

– В сборную еще надеетесь вернуться?

– Конечно! Сделаю для этого все, что в моих силах.