Йиранек: «Черчесов – лучший вариант для сборной России»

Экс-игрок «Спартака» и «Терека» Мартин Йиранек, работавший под руководством Станислава Черчесова, прокомментировал информацию о назначении специалиста на пост главного тренера сборной России.

«Видно, что как тренер Черчесов очень прогрессирует, растет потихоньку и добивается успехов. В последнем сезоне в Польше даже выиграл чемпионский титул и кубок. А ведь когда он приходил в «Легию», сколько было очков отставания от лидера! Я читал про его назначение в сборную России, хотя там не до конца все ясно. Станислав — очень хороший специалист, и я считаю, это лучший вариант для сборной России. Местный тренер для сборной России — это правильно. И из всех кандидатов Черчесов очень хорош», – заявил Йиранек.