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  • Шигаев: «С приходом Луческу «Зенит» возьмет курс на южноамериканский рынок»

Шигаев: «С приходом Луческу «Зенит» возьмет курс на южноамериканский рынок»

16 июля 2016, 18:23

Агент компании «Prof-Sport Company» Олег Шигаев поделился мнением о том, какие позиции нужно усилить «Зениту», а также о перспективах нападающих Александра Кокорина и Александра Кержакова в новом сезоне в составе петербургского клуба.

– Как изменится модель игры «Зенита» с уходом Халка и вероятной потерей Витселя?

– Пришел новый тренер, и он смотрит на всех тех футболистов, которые есть в его распоряжении. Думаю, что в ближайшее время он определится с теми игроками, на которых он рассчитывает в предстоящем сезоне. И будет понятно какие позиции больше всего нуждаются в усилении. Продажа Халка поможет петербуржцам соблюсти трансферный fair-play, а также получить необходимые средства на усиления состава.

– Каковы сейчас перспективы Александра Кокорина в «Зените»?

– Тяжело сказать... Мы давно не видели Александра тем, каким он был до перехода в «Анжи». Увидим ли еще? Надеюсь, что да. Хочется в это верить. Но тут надо разобраться в себе, сделать выводы. Но почему он был таким до «Анжи» говорить и не стоит...

– Что скажете об Александре Кержакове, который ранее был не нужен «Зениту», а сейчас старается проявить себя в составе сине-бело-голубых?

– Кержаков очень хорошо себя проявил в Швейцарии. Да, команда покинула элитный дивизион, но нападающего упрекнуть было особо не в чем, он пополнил команду лишь зимой. Даже несмотря на возраст, Кержаков – это футболист высокого уровня, плюс россиянин. Уверен, что с его помощью в «Зените» усилится конкуренция в линии атаки. Возможно впереди появится еще один исполнитель, но уже легионер. А Александра, как я знаю, питерцы будут продлевать. А что был не нужен, как вы говорите, думаю, тут ситуация в другой плоскости... У него не получилось с прежним главным тренером. Это рабочая ситуация. У кого-то с кем-то получается, у кого-то нет. Это футбол. Поэтому Саша уехал в Швейцарию.

– Какие позиции петербургского клуба требуют усиления и сколько игроков стоит ожидать?

– «Зенит» нуждается в приобретении центрального защитника. Я сейчас не беру в расклад тех, кто может уйти из команды – отталкиваюсь от того, что Халк пока будет единственной потерей. Нужен опорный полузащитник, центральный полузащитник, а также тот, кто сможет хотя бы частично заменить Халка. Возможно появление нападающих. Итого – жду где-то четырех качественных исполнителей. Приход Луческу означает, что питерцы будут делать крен на южноамериканский рынок.

Полное интервью с Шигаевым можно прочитать здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Кокорин Александр
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