«Зениту» надо приобрести четырех футболистов». Агент – о работе клубов в межсезонье

Агент компании «Prof-Sport Company» Олег Шигаев в интервью корреспонденту «Бомбардира» рассказал о том, какие позиции «Зениту» необходимо усиливать и почему ЦСКА расстался с Широковым, а также оценил покупки «Рубина».

– Как изменится модель игры «Зенита» с уходом Халка и вероятной потерей Витселя?

– Пришел новый тренер, и он смотрит на всех тех футболистов, которые есть в его распоряжении. Думаю, что в ближайшее время он определится с теми игроками, на которых он рассчитывает в предстоящем сезоне. И будет понятно какие позиции больше всего нуждаются в усилении. Продажа Халка поможет петербуржцам соблюсти трансферный fair-play, а также получить необходимые средства на усиления состава.

– Каковы сейчас перспективы Александра Кокорина в «Зените»?

– Тяжело сказать... Мы давно не видели Александра тем, каким он был до перехода в «Анжи». Увидим ли еще? Надеюсь, что да. Хочется в это верить. Но тут надо разобраться в себе, сделать выводы. Но почему он был таким до «Анжи» говорить и не стоит...

– Что скажете об Александре Кержакове, который ранее был не нужен «Зениту», а сейчас старается проявить себя в составе сине-бело-голубых?

– Кержаков очень хорошо себя проявил в Швейцарии. Да, команда покинула элитный дивизион, но нападающего упрекнуть было особо не в чем, он пополнил команду лишь зимой. Даже несмотря на возраст, Кержаков – это футболист высокого уровня, плюс россиянин. Уверен, что с его помощью в «Зените» усилится конкуренция в линии атаки. Возможно впереди появится еще один исполнитель, но уже легионер. А Александра, как я знаю, питерцы будут продлевать. А что был не нужен, как вы говорите, думаю, тут ситуация в другой плоскости... У него не получилось с прежним главным тренером. Это рабочая ситуация. У кого-то с кем-то получается, у кого-то нет. Это футбол. Поэтому Саша уехал в Швейцарию.

– Какие позиции петербургского клуба требуют усиления и сколько игроков стоит ожидать?

– «Зенит» нуждается в приобретении центрального защитника. Я сейчас не беру в расклад тех, кто может уйти из команды – отталкиваюсь от того, что Халк пока будет единственной потерей. Нужен опорный полузащитник, центральный полузащитник, а также тот, кто сможет хотя бы частично заменить Халка. Возможно появление нападающих. Итого – жду где-то четырех качественных исполнителей. Приход Луческу означает, что питерцы будут делать крен на южно-американский рынок.

– Если «Зенит» несколько шокировал продажей ключевого футболиста, то «Рубин» наоборот радует интересными приобретениями. Можете кого-то выделить из них? Кто станет лидером обновленного коллектива?

– Ожидаемо, что клуб из Татарстана проявляет такую активность на трансферном рынке – новый главный тренер, новый вектор развития. Думаю, что «Рубин» будет первым среди российских команд, кто закроет все вопросы по комплектованию состава. Они сделали уже немало приобретений, значит, ряд исполнителей будет выставлен на трансфер. Взять хотя б линию обороны, куда приобрели трех футболистов – Самбрано, Серхио Санчес и Бауэр. Хотелось бы, чтобы в Казани себя смог проявить Максим Лестьенн. Он качественный футболист, с лидерскими качествами. Из «Вильярреала» пришел неплохой хавбек Самуэль. Про Алекса Сонга говорить не стоит. Со всеми минусами, но человек не так давно играл в «Барселоне» и «Арсенале». Далеко не закат карьеры. Другой вопрос – руководство Рубина держит ли в уме финансовый fair-play?

– Помимо огромного числа легионеров в Казань перебрался и молодой талант из «Локо» Рифат Жемалетдинов. Может, ему стоило еще немного времени провести в составе красно-зеленых и обрасти мясом, или он уже созрел для такого перехода? У Бурлака, к примеру, ничего особого не вышло от такой смены обстановки.

- В смысле созреть для перехода? «Локомотив» слабая команда? Давайте не будем сравнивать судьбы разных людей. У одного что-то не получилось, да, но не надо брать его за какой-то пример. Жемалетдинов весной неплохо себя проявил в «Локомотиве». Пусть у многих сейчас возникают вопросы о том, как он покинул железнодорожников и это вполне нормально, но здесь не только вопросы к игроку... Разбрасываться игроками сейчас ни в коем случае нельзя. Верю, что в Казани он сможет заблистать.

– В списке тех, с кем «Рубин» планирует расстаться, значатся фамилии Билялетдинова, Дядюна, Мавинги и М`Вила. Будет ли на них сейчас большой спрос?

– Трудно сказать, но наверняка они не останутся без каких-либо вариантов для трудоустройства. Да, что-то у ребят не получилось в «Рубине», получится в других командах, это нормально. Французы без проблем трудоустроятся в Европе. У «Рубина», пожалуй, головная боль та, что на контрактах те футболисты, на которых казанцы не рассчитывают.

– Не могу в разговоре обойти тему ЦСКА и Романа Широкова. Не кажется, что роман Романа с армейцами изначально смотрелся несколько инородно? Даже Слуцкий говорил, что погорячился с приглашением хавбека.

– Роман – качественный футболист, но не надо забывать про его возраст и низкую скорость плюс еще ряд моментов. Но ведь и после драки кулаками не машут, чего сейчас говорить, что «не подошел и зря мы его взяли»? Футболист был подписан, он пришел. Где-то он помог, проявил себя, но это нормально, что Широкова отпустили – на его позицию есть много исполнителей: Еременко, Миланов, Головин и иногда Дзагоева могут туда передвинуть. Широков – это футболист высокого уровня и без хорошего предложения он точно не останется. Даже несмотря на его возраст. В ЦСКА просто-напросто на его позиции огромная конкуренция.

– Пока у армейцев два официальных приобретения. Один из них – Алексей Ионов. Станет ли он панацеей от проблемы с флангами, ведь не секрет, что у ЦСКА кто только ни пробовался играть на краю?

– Ионов был одним из лидеров «Динамо» последних лет. Он очень качественный исполнитель, плюс россиянин, что в условиях лимита особенно ценно. Человек может сыграть и слева, ведь у ЦСКА слева есть определенные проблемы. Его приобретение развяжет руки тренерскому штабу.

– Вдобавок армейцы подписали и нападающего «Монако» Ласина Траоре, который на правах аренды проведет в РФПЛ предстоящий сезон. Верите ли вы, что форвард, который долгое время не показывал футбола высокого уровня и сопутствующей ему результативности, сможет заиграть в ЦСКА?

– Когда любой футболист приходит в новую команду, то тяжело сказать, сможет он себя проявить или нет – кот в мешке. Траоре поиграл во Франции и в Англии, ему знаком чемпионат России. Проявит он себя или нет – посмотрим. Все для этого имеется. Армейцам был остро необходим футболист в атаку после продажи Мусы, и они его получили. Тут можно только поаплодировать клубу, который провел две отличные сделки. Вспомните Думбия, он ведь в «Роме» себя так и не проявил, но зато как вернулся в Россию, как отыграл в Лиге чемпионов.

– Стоит ли ждать от команды Леонида Слуцкого еще приобретений этим летом?

– Мне кажется, что еще одно-два приобретения должны быть. ЦСКА продал Мусу и получил за это солидные средства. Надо укрепиться перед стартом в Лиге чемпионов, да и для чемпионата тоже не помешала б длинная скамейка – это поможет избежать сильных спадов. Вы вспомните, как армейцы выступают в главном европейском турнире в последние годы – никак не могут преодолеть групповой раунд. Надеюсь, что в клубе учли эти ошибки и кого-то подпишут. Плюс Головин уже полностью адаптировался в команде, потихонечку берет бразды лидера на себя. Ионов и Траоре уже в активе. Скоро открывается и новый стадион, надеюсь, поговорка «Дома и родные стены помогут» как раз про ЦСКА в этом сезоне на групповом этапе Лиги Чемпионов.

– Что вообще сможете сказать о Виталии Шахове? Многие не понимают откуда этот парень взялся.

– Он довольно интересный исполнитель с хорошим потенциалом. Да, у него зимой не получилось пройти смотрины в «Динамо», тогда подписали других людей. Сейчас же ему дали шанс проявить себя в составе чемпиона России. Пригласили, посмотрели вживую, познакомились...

– Стоит ли в это межсезонье ждать каких-то громких трансферов? Писали, что «Зенит» присматривается к Перейре из «Ювентуса», а «Спартак» вот-вот подпишет игрока «Сампдории» Фернандо.

– Думаю, что этим летом трансферная активность российских клубов будет одной из самых высоких за последние годы. Ситуация с «Рубином» это наглядно показывает. Думаю, что мы еще увидим интересные приобретения. И не одно-два. Да и команды снизу усиливаются вы посмотрите, как – «Томь» подписала неплохого опорного полузащитника Лукаша Дроппу, румына Эрика Бикфалви, на секундочку, лучшего бомбардира Чемпионата Украины прошлого сезона. «Оренбург» подписал Ивицу Жунича из «Волыни». «Уфа» неплохо себя ведет на трансферном рынке. То есть... селекция наших клубов с каждым межсезоньем все больше и больше удивляет в приятном смысле слова. Идем правильной дорогой.

Фото: zimbio.com | psv.nl | pfc-cska.com