Гаджиев: «Есть опасения, что «Амкару» нужно будет бороться за выживание»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своими ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги.

«Конечно же, сама тренировка, сама подготовка, работа, с эмоциональной точки зрения, проходит нормально. Где-то что-то не умеем, понятно, что надо учить, тренироваться, совершенствоваться. Но в целом этот процесс позитивный. Конечно, когда передача на 2 или 3 метра неточные, ты огорчаешься. Что касается предстоящего чемпионата, есть ощущения, что будет непросто.



Если откровенно говорить, то у меня есть опасения, что нам надо будет бороться за выживание. Вы журналисты любите говорить, что надо играть в атакующий футбол, иногда вас и специалисты подхватывают. Но, если у вас нет нормального фундамента, вы дом не построите, а фундамент — это всегда оборона. Если команды укомплектованы очень хорошо, могут за счет атаки какие-то проблемы в обороне закрыть, то командам такого уровня как мы, с таким потенциалом, необходимо хорошо играть в обороне. Мы потеряли ведущих игроков в обороне и взамен пока никого не приобрели. Приезжали к нам центральные защитники, но не для Премьер-Лиги. В связи с этим, ощущения тревожные», – заявил Гаджиев.