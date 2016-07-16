Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаджиев: «Есть опасения, что «Амкару» нужно будет бороться за выживание»

Гаджиев: «Есть опасения, что «Амкару» нужно будет бороться за выживание»

16 июля 2016, 00:04
6

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своими ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги.

«Конечно же, сама тренировка, сама подготовка, работа, с эмоциональной точки зрения, проходит нормально. Где-то что-то не умеем, понятно, что надо учить, тренироваться, совершенствоваться. Но в целом этот процесс позитивный. Конечно, когда передача на 2 или 3 метра неточные, ты огорчаешься. Что касается предстоящего чемпионата, есть ощущения, что будет непросто.

Если откровенно говорить, то у меня есть опасения, что нам надо будет бороться за выживание. Вы журналисты любите говорить, что надо играть в атакующий футбол, иногда вас и специалисты подхватывают. Но, если у вас нет нормального фундамента, вы дом не построите, а фундамент — это всегда оборона. Если команды укомплектованы очень хорошо, могут за счет атаки какие-то проблемы в обороне закрыть, то командам такого уровня как мы, с таким потенциалом, необходимо хорошо играть в обороне. Мы потеряли ведущих игроков в обороне и взамен пока никого не приобрели. Приезжали к нам центральные защитники, но не для Премьер-Лиги. В связи с этим, ощущения тревожные», – заявил Гаджиев.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sanches 1204
1468616777
Видимо так и будет
Ответить
hodyrev
1468624831
Ну и норм,давно пора на вылет
Ответить
опус 2
1468638453
Оптимистично !
Ответить
Витус Беринг
1468650127
ФНЛ уже давно вам прогулы ставит.
Ответить
perm 242
1468654367
можно подумать , что в прошлом году мы боролись за медали ... может пока не поздно вообще сняться с Чемпионата ( сарказм )
Ответить
serhz
1468677454
С таким то тренером больше ничего не остается - и так последние годы еле ноги от ФНЛ уносили ! -пора на место -но только чтобы и этот Гаджиев свой нос в РФПЛ не совал.
Ответить
Главные новости
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
1
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
6
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
3
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
8
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Все новости
Все новости
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
7
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
12
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
11
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
3
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+