Канчельскис: «Натурализация? Хватит издеваться над российским футболом!»

Экс-хавбек сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Рейнджерс» Андрей Канчельскис заявил, что натурализация негативно сказывается на национальной команде и российском футболе в целом. Напомним, сегодня гражданство РФ получил защитник ЦСКА Марио Фернандес. Ранее владельцами российских паспортов уже стали голкипер «Локомотива» Гилерме и бывший полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.

«Легионеры получают паспорта, но качество игры лучше не становится. Я не считаю, что они могут спасти сборную. Это ненормально: оформлять гражданство и формировать из иностранных футболистов национальную команду.

Почему все лучшее мы ищем заграницей? У нас тоже есть хорошие игроки, но, так как я не являюсь главным тренером, то и имен озвучивать не стану. Сейчас стоит вопрос о том, кто же возглавит сборную. Многие сразу стали вспоминать зарубежных специалистов, хотя в нашей стране есть отличные наставники: Семин, Бердыев, Газзаев. На Eвро-2016 мы уже увидели команду, в состав которой вошли Гилерме, Нойштедтер. Но это нам не помогло, результат все равно остается плачевным. Натурализация в российском футболе говорит только об одном: мы не уважаем себя, сами «убиваем» сборную России. Необходимо воспитывать игроков, дать молодежи возможность проявить себя. Хватит издеваться над российским футболом!», – сказал Канчельскис.