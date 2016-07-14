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  • Канчельскис: «Натурализация? Хватит издеваться над российским футболом!»

Канчельскис: «Натурализация? Хватит издеваться над российским футболом!»

14 июля 2016, 00:20
33

Экс-хавбек сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Рейнджерс» Андрей Канчельскис заявил, что натурализация негативно сказывается на национальной команде и российском футболе в целом. Напомним, сегодня гражданство РФ получил защитник ЦСКА Марио Фернандес. Ранее владельцами российских паспортов уже стали голкипер «Локомотива» Гилерме и бывший полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.

«Легионеры получают паспорта, но качество игры лучше не становится. Я не считаю, что они могут спасти сборную. Это ненормально: оформлять гражданство и формировать из иностранных футболистов национальную команду.

Почему все лучшее мы ищем заграницей? У нас тоже есть хорошие игроки, но, так как я не являюсь главным тренером, то и имен озвучивать не стану. Сейчас стоит вопрос о том, кто же возглавит сборную. Многие сразу стали вспоминать зарубежных специалистов, хотя в нашей стране есть отличные наставники: Семин, Бердыев, Газзаев. На Eвро-2016 мы уже увидели команду, в состав которой вошли Гилерме, Нойштедтер. Но это нам не помогло, результат все равно остается плачевным. Натурализация в российском футболе говорит только об одном: мы не уважаем себя, сами «убиваем» сборную России. Необходимо воспитывать игроков, дать молодежи возможность проявить себя. Хватит издеваться над российским футболом!», – сказал Канчельскис.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (33)
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Lilipyt
1468447554
Канчельскис родился в Кировграде, что находится на Украине. Как-так получается, что натурализованный игрок, высказывается против натурализации и против вызова в сборную иностранцев?! Фернандес очень сильно поможет нашей сборной и усилит ее в несколько раз. Недавно все говорили, что он лучший защитник РФПЛ, а теперь вдруг стал никудышным игроком. Хочу напомнить всем, что хороших замен Игнашевичу и Березуцким как-бы нет. В любом случае жду его в сборной, игрок толковый. Так-же люди опять забыли, что в ТОП сборных натурализация идет полным ходом и они не считают, что это негативно скажется на национальной команде. Из-за конкуренции футболисты никогда не деградировали.
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88serega88
1468448296
ой чего психовать то так, надо понимать что наш футбол никогда не был топ!!! я не знаю что там нагоняют каждое евро или чм что мы можем...мы на уровне Литвы, Латвии, Финляндии, Белоруссии, тока там они бьются за страну, а мы нет, а если бы бились то были не в этом списке а рядом с Исландией, ну наши не хуже Исландцев, просто они едут на соревнования в качестве просто кайфануть в другой стране!!! отпуск!!! чемп отыграли(чемп отрыжкин а не рфпл) и насрать что сборная это уже отдых...бабла стока не дадут за победы, за сидение на лавке в случае победы денег не дадут....
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Respectjkeee
1468451920
Этот отчаянный шаг прекратится лишь после ЧМ, ибо времени подготовить своих футболистов за 2 года нереально, вот и берут готовеньких иностранцев...((
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арейская
1468458589
Только "за", на все 100%, но у руководства видимо свои мысли и планы
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Tihon-off
1468461165
Поддерживаю!
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a-rakhmatov
1468462761
Натурализация однозначно укрепит сборную
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v0va
1468462817
Бердыев тоже иностранный специалист...
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Алексей1988
1468465467
Нормальная практика.
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Пельш 1
1468467715
Вот читаешь ваши реплики и думаешь: " Дети да и только!" Мозгов у вас нет вообще и быть не может! В стране 150 млн. челов и нельзя найти нормальных 23 гнома? Надо приглашать инопуперов дырявых, которые вам всякую шнягу гонят? И кто вы после этого?
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nblx
1468473067
В скором времени за сборную будут бегать только бразильяне. Проще на них миллиарды рублей отмывать, чем на сдюш деньги тратить...
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