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    В Италии удивлены расставанием Конте и Карреры

    Известный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал о новом тренере «Спартака» Массимо Каррере, который ранее работал помощником Антонио Конте в сборной Италии и «Ювентусе».

    – Главным тренером Массимо никогда не был, поэтому репутация напрямую связана с успехами Конте. Их неизменный союз, куда входил также Алессио, всегда считался гарантией великолепной физической и тактической подготовки команды.

    – За что отвечал Каррера в тренерской бригаде Конте?

    – За тактику. За действия в обороне, в частности.

    – Почему же Конте не взял его в «Челси»?

    – Вот это меня сильно удивило. Могу лишь предположить. Известно, что “Челси” поставил определенные условия по количеству помощников, которых новому главному тренеру можно взять с собой. Не исключаю, что в тот момент, когда Конте нужно было выбрать “лишнего”, у Карреры уже появился вариант со “Спартаком”.

    Возможно, он просто решил поработать отдельно от Конте. В России к тому же платят хорошие деньги. Но, повторюсь, первичным тут все же является позиция лондонского клуба, который захотел оставить в новом тренерском штабе кого-то из своих специалистов.

    Да, ассистент, но он работал с лучшими и добивался успеха. Решение поехать в Россию – неоднозначное. Насколько мне известно, руководители ваших клубов терпением не отличаются. Тренера могут уволить чуть ли не через два-три месяца. Все будет зависеть от того, дадут ли Каррере время. Чтобы донести до команды свои тактические идеи, оно необходимо. Не забывайте о языковом барьере и культурных различиях. Для работы над тактикой нужна коммуникация, Каррере стоит учить русский язык. Или английский, если в “Спартаке” это принято.

    – Оборона – самое уязвимое место «Спартака» в последние годы. Приглашение Карреры может решить проблему?

    – Однозначно. Все начинается с защиты. Оборона – это самое важное. Естественно, ему потребуется время, чтобы понять характеристики игроков. Зная, насколько он скрупулезно подходит к работе, могу точно сказать: «Спартак» движется в правильном направлении.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2016 07:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июля 2016, 13:50

      Удачи на тренерском поприще.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 13 июля 2016, 09:08

      борода

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2016, 08:12

      Ключевое слово - в России платят хорошие деньги ))! Удачи ему и успехов !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > acer2003 13 июля 2016, 10:18

      да-да ! к нам токо за лавэ едут! остальное по ...

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