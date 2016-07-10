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Зозуля: «Мы едем и не знаем, будет команда или не будет»

10 июля 2016, 08:14
1

Форвард «Днепра» Роман Зозуля рассказал о ситуации в клубе. Напомним, что команду из Днепропетровска покинули ведущие футболисты, а будущее клуба пока не определено.

– С каким настроением едете на сбор команды?

– Мы едем и не знаем, будет команда или не будет. Да, будем готовиться, как говорят тренеры для себя. Вот и едем для себя тренироваться.

– Вы остаетесь в клубе?

– Пока никто ничего не знает. Едем на сбор, потом вернемся со сбора, но если все так и будет продолжаться, то все футболисты будут уходить.

– Но хоть что-то позитивное есть?

– Нет, ничего позитивного. Мы уже 11 месяцев в негативном состоянии.

Конечно, хорошо, что сборы проплатили, хотя не знаю, зачем нам нужно было куда-то лететь в Голландию. У нас база хорошая, можно было остаться тут и тренироваться в Приднепровске, а эти деньги, которые потратили на сборы, лучше бы отдали работникам клуба.

Источник: «Спорт-Арена»
Украина. Премьер-Лига Днепр Зозуля Роман
Комментарии (1)
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VIPded
1468130050
Привет Бене Коломе! )))
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