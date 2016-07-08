«Краснодар»: «Измайлов будет работать в составе клуба на сборе в Австрии»

«Краснодар» рассказал о возвращении в клуб полузащитника Марата Измайлова.

«8 июля в расположение «Краснодара» в австрийском Лиенце прибыл 33-летний полузащитник Марат Измайлов.

Футболист, имеющий статус свободного агента, будет работать в составе клуба на сборе в Австрии, а по возвращении в Краснодар стороны примут решение по поводу возобновления сотрудничества», – сказано на официальном сайте клуба.

Измайлов выступал за краснодарский клуб в сезоне-2014/15, провел за него 31 матч, забил один гол и отдал три результативных передачи.