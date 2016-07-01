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Натхо: «ЦСКА в Лиге чемпионов нужно выходить из группы»

1 июля 2016, 12:31
16

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассчитывает в предстоящем сезоне улучшить результат команды в Лиге чемпионов – выйти из группы.

– На финише минувшего сезона вы вернулись в стартовый состав, помогли ЦСКА одержать важнейшие победы. С удовольствием вспоминаете те матчи, когда у команды не было права на ошибку?

– Можно сказать, что на этот последний месяц я усердно работал четыре месяца до этого. И на тренировках, и уже после их окончания, когда трудился индивидуально. Конечно, мне было грустно, когда не играл, зато на решающем отрезке был счастлив помочь команде. Мы выиграли чемпионат, и это главное. ЦСКА стал сильнейшим по праву.

– Впереди новый сезон. Ваши ожидания?

– В ЦСКА задачи не меняются. Нужно стараться победить в чемпионате и Кубке России, а в Лиге чемпионов – сделать шаг вперед и выйти из группы.

– Какой клуб назовете главным конкурентом армейцев на внутренней арене? «Зенит», несмотря на отъезд Халка? «Локомотив», «Краснодар», кто-то еще?

– Не смотрю на другие команды, меня интересует только ЦСКА. Если мы играем хорошо, то непременно берем титулы. Будем надеяться, предстоящий сезон получится еще более успешным.

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Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (16)
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NEMETSRUS
1467366797
Молодец
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18JG
1467367536
Ща Муса съебнет в АПЛ и Лешка Ионов будет тащить, ага.
Ответить
MaxReds
1467374798
Он серьезно? Пока не сменят "великолепную" 4 защитников, не то что про выход, про набранные очки говорить не стоит!
Ответить
андрей андреев
1467375314
Запомни,конкурент-Ростов
Ответить
Zeff
1467376274
С 4-го места, как всегда.
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1467381256
Выйдите, пожалуйста.
Ответить
kimi2005
1467381950
ЦСКА на лигу нужно менять тренера
Ответить
nemolod
1468329766
Последние годы вся игра в команде строится на африканских и бразильских легионерах! Когда они в форме,то приходит результат,а когда их нет-то и результата чаще всего тоже нет! Но если для первенства такая ситуация вполне подходящая,то в еврокубках ,особенно в групповом турнире ,команда часто проигрывает,потому что два-три легионера пусть даже и очень хорошие,не могут сыграть за всю команду! А то ,как оборона с вратарем выглядит,недавно наглядно всем показали на Евро!
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iuda
1468399490
Главное, дайте возможность вашему великому вратарю увеличить рекорд
Ответить
Стаz
1468568160
Каждый год одно и тоже
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