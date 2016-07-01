Натхо: «ЦСКА в Лиге чемпионов нужно выходить из группы»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассчитывает в предстоящем сезоне улучшить результат команды в Лиге чемпионов – выйти из группы.

– На финише минувшего сезона вы вернулись в стартовый состав, помогли ЦСКА одержать важнейшие победы. С удовольствием вспоминаете те матчи, когда у команды не было права на ошибку?

– Можно сказать, что на этот последний месяц я усердно работал четыре месяца до этого. И на тренировках, и уже после их окончания, когда трудился индивидуально. Конечно, мне было грустно, когда не играл, зато на решающем отрезке был счастлив помочь команде. Мы выиграли чемпионат, и это главное. ЦСКА стал сильнейшим по праву.

– Впереди новый сезон. Ваши ожидания?

– В ЦСКА задачи не меняются. Нужно стараться победить в чемпионате и Кубке России, а в Лиге чемпионов – сделать шаг вперед и выйти из группы.

– Какой клуб назовете главным конкурентом армейцев на внутренней арене? «Зенит», несмотря на отъезд Халка? «Локомотив», «Краснодар», кто-то еще?

– Не смотрю на другие команды, меня интересует только ЦСКА. Если мы играем хорошо, то непременно берем титулы. Будем надеяться, предстоящий сезон получится еще более успешным.

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