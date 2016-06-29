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  • Слуцкий: «Травма Дзагоева оказалась серьезней, чем мы думали»

Слуцкий: «Травма Дзагоева оказалась серьезней, чем мы думали»

29 июня 2016, 15:48
1

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о состоянии игроков армейского клуба в преддверии нового сезона, а также поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со «Строгино», который пройдет завтра и начнется в 12:00 по московскому времени.

«Имеющиеся сейчас в нашем расположении игроки выходили из отпуска двумя группами. Работа идет, и мы ожидали, что они будут находиться примерно в таких физических кондициях, в которых и находятся. Ждем, что нам помогут новобранец Алексей Ионов, который обладает хорошими скоростными качествами и может сыграть на обоих флангах в полузащите, а также вернувшийся из аренды Вячеслав Караваев, чья задача сейчас — навязать конкуренцию уже имеющимся в составе игрокам. Ждем возвращения Алана Дзагоева, чья травма оказалась чуть более серьезной, чем мы предполагали, в связи с чем его участие, по крайней мере, в игре за Суперкубок вызывает сомнения. Первой игровой проверкой состояния наших футболистов станет завтрашняя игра со «Строгино». Планируется, что в матче сыграют все имеющиеся в нашем распоряжении игроки кроме Зорана Тошича, который получил небольшой ушиб и пропустит пару дней», – заявил Слуцкий.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Строгино Дзагоев Алан Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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VVM1964
1467227330
ВОТ ИНТЕРЕСНО : НИ ОДНОГО КОММЕНТА , ВСЕ БОЛЕЛЫ ЦСКА НА ЧУЖИХ ВЕТКАХ СИДЯТ , А НЕКОТОРЫЕ ТИПА " vit1903 " ЕЩЕ И ГАДЯТ БЕЗ МЕРЫ , А СУДЬБА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ СВОЕГО КЛУБА НЕ ИНТЕРЕСНА . АЛАНУ - ЗДОРОВЬЯ . ( ОТ БОЛЕЛЬЩИКА СПАРТАКА )
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