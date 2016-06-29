Слуцкий: «Травма Дзагоева оказалась серьезней, чем мы думали»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о состоянии игроков армейского клуба в преддверии нового сезона, а также поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со «Строгино», который пройдет завтра и начнется в 12:00 по московскому времени.

«Имеющиеся сейчас в нашем расположении игроки выходили из отпуска двумя группами. Работа идет, и мы ожидали, что они будут находиться примерно в таких физических кондициях, в которых и находятся. Ждем, что нам помогут новобранец Алексей Ионов, который обладает хорошими скоростными качествами и может сыграть на обоих флангах в полузащите, а также вернувшийся из аренды Вячеслав Караваев, чья задача сейчас — навязать конкуренцию уже имеющимся в составе игрокам. Ждем возвращения Алана Дзагоева, чья травма оказалась чуть более серьезной, чем мы предполагали, в связи с чем его участие, по крайней мере, в игре за Суперкубок вызывает сомнения. Первой игровой проверкой состояния наших футболистов станет завтрашняя игра со «Строгино». Планируется, что в матче сыграют все имеющиеся в нашем распоряжении игроки кроме Зорана Тошича, который получил небольшой ушиб и пропустит пару дней», – заявил Слуцкий.