Защитник «Краснодара» Сигурдссон заинтересовал «Тоттенхэм» и «Лестер»

Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон попал в сферу интересов европейских клубов. В услугах футболиста нуждаются «Тоттенхэм», «Лестер», «Шальке» и «Вольфсбург», которых впечатлила игра исландца на чемпионате Европы-2016.

Сообщается, что немецкие клубы уже вступили в переговоры с «Краснодаром», однако сам игрок хотел бы выступать в английской Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне РФПЛ Сигурдссон провел 24 матча и забил один гол. Его рыночная стоимость составляет 6 миллионов евро.

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