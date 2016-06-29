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  • Защитник «Краснодара» Сигурдссон заинтересовал «Тоттенхэм» и «Лестер»

Защитник «Краснодара» Сигурдссон заинтересовал «Тоттенхэм» и «Лестер»

29 июня 2016, 12:10
9

Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон попал в сферу интересов европейских клубов. В услугах футболиста нуждаются «Тоттенхэм», «Лестер», «Шальке» и «Вольфсбург», которых впечатлила игра исландца на чемпионате Европы-2016.

Сообщается, что немецкие клубы уже вступили в переговоры с «Краснодаром», однако сам игрок хотел бы выступать в английской Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне РФПЛ Сигурдссон провел 24 матча и забил один гол. Его рыночная стоимость составляет 6 миллионов евро.

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Источник: The Guardian
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Лестер Шальке-04 Тоттенхэм Вольфсбург Сигурдссон Рагнар
Комментарии (9)
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Каратель помойников
1467192674
не надо торопиться,вот вынесут французов,цена ещё поднимется
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Apachi Bur
1467193441
Надо как минимум за 15 отдать ,таких игроков мало рфпл
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melnicn
1467195502
Норма!!!
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Serjik78
1467198331
Вот выиграет Исландия ЧЕ - ценник будет ого!
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никита голоян
1467199211
думаю десяточку Галицкий возьмет и за 3 лимончика найдет достойную замену.
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никита голоян
1467202165
этим кратковременным взлетом Сигурдсона Краснодар заработает червончик))
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Marchen
1467204844
пффффффффффффффффф
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sochi-2013
1467212026
Вот для этого ФУТБОЛИСТЫ и стремятся на ЧЕ и ЧМ. Все, кроме наших ТУРИСТОВ!
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z89
1467260064
лишились парня
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