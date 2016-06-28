«Зенит»: Халк перейдет в «Шанхай Теллэйс» за 56 миллионов

«Зенит» подтвердил, что достиг договоренности о переходе нападающего Халка в китайский клуб «Шанхай Теллэйс». Сумма сделки составит 56 миллионов евро.

«Зенит» действительно достиг предварительной договоренности с «Шанхай Теллэйс» о трансфере Халка, и в среду игрок пройдет в этом клубе медосмотр. После соблюдения всех формальностей сделку можно будет считать состоявшейся. Базовая сумма компенсации за нападающего составляет около 56 миллионов евро. Еще порядка двух миллионов евро предусмотрены в виде бонусных опций», – сообщил пресс-атташе петербургского клуба Дмитрий Циммерман.

В прошедшем сезоне Халк провел в РФПЛ 27 поединков, записав в свой актив 17 голов и 16 результативных передач.