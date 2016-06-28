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«Зенит»: Халк перейдет в «Шанхай Теллэйс» за 56 миллионов

28 июня 2016, 21:12
32

«Зенит» подтвердил, что достиг договоренности о переходе нападающего Халка в китайский клуб «Шанхай Теллэйс». Сумма сделки составит 56 миллионов евро.

«Зенит» действительно достиг предварительной договоренности с «Шанхай Теллэйс» о трансфере Халка, и в среду игрок пройдет в этом клубе медосмотр. После соблюдения всех формальностей сделку можно будет считать состоявшейся. Базовая сумма компенсации за нападающего составляет около 56 миллионов евро. Еще порядка двух миллионов евро предусмотрены в виде бонусных опций», – сообщил пресс-атташе петербургского клуба Дмитрий Циммерман.

В прошедшем сезоне Халк провел в РФПЛ 27 поединков, записав в свой актив 17 голов и 16 результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк
Комментарии (32)
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EFR
1467138244
Не долго музыка играла,не долго Дзюба танцевал
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ФК Зенит всея Руси
1467139373
По-моему, замечательный расклад. Продав сегодня по хорошей цене -- мы сможем достойно усилиться, при этом не выходя за ограничения Финансового фэйр-плей.
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deinego77@yandex.ru
1467140273
Плохо будет Дзюбе без Халка.
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sold93
1467140754
переплатили
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Георгий 07 01 93 рус
1467141348
Бей жидов ,спасай Россию!!!Циммерман блядь!!!когда ж вы все в свой израель уедите!!!суки...
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halk1981
1467142792
ну ненадо
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Nooki
1467147607
ну по бабкам норм))де там те кто писали купили халка за такие бабки ??)) теперь надо искать норм замены !
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geragera
1467147817
деньги газпрома это деньги путина и его окружения .причем тут народ не понятно? уйдет халк появится другой лидер . а халку удачи
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ivanthebest
1467148015
За почти 30-летнего игрока, это просто громадные деньги. Хорошая сделка для Зени... На эти деньги можно купить 2 очень хороших и перспективных игроков. Халк конечно звезда, но лучше продать сейчас за 56, чем потом за копейки или вовсе бесплатно...
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XaXatyn
1467153989
Вот и все нападения теперь хромать будет!
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