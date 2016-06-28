Гомис заменит Батшуайи в «Марселе»

Форвард «Суонси» Бафетимби Гомис в текущее межсезонье может вернуться во французский чемпионат, сообщает L'Equipe. 30-летний футболист входит в сферу интересов «Марселя», где он может заменить Миши Батшуайи, который будет продан на выгодных условиях, чтобы клуб смог пройти проверку Национального комитета по контролю за управлением (DNCG).

В прошедшем сезоне Гомис провел 35 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Напомним, в своей карьере он выступал во Франции за «Сент-Этьен», «Труа» и «Лион».