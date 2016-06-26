Киселев: «В «Томи» мы приведем Кирилла Комбарова в чувство»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев поделился своими мыслями о двух новичках команды защитниках Кирилле Комбарове и Аслане Дудиеве.

«Петраков уже работал с Комбаровым, поэтому Валерий Юрьевич был заинтересован в его услугах. Игрок приехал для того, чтобы улучшить свою форму, мы приведем его в чувство. До сезона еще время есть, мы надеемся, что Кирилл выйдет на свой уровень и поможет команде.

Что касается Дудиева, я сам хорошо его помню по играм за «Аланию». Сейчас хорошо сработал наш спортивный отдел, который вышел на агентов, и парень дал согласие. Он нам пригодится. У него было немного игровой практики в «Мордовии», но мы на него также рассчитываем», – отметил Киселев.

В минувшем сезоне Кирилл Комбаров провел 13 матчей за московский «Спартак», в которых отметился одной голевой передачей.