Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Киселев: «В «Томи» мы приведем Кирилла Комбарова в чувство»

Киселев: «В «Томи» мы приведем Кирилла Комбарова в чувство»

26 июня 2016, 12:36
1

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев поделился своими мыслями о двух новичках команды защитниках Кирилле Комбарове и Аслане Дудиеве.

«Петраков уже работал с Комбаровым, поэтому Валерий Юрьевич был заинтересован в его услугах. Игрок приехал для того, чтобы улучшить свою форму, мы приведем его в чувство. До сезона еще время есть, мы надеемся, что Кирилл выйдет на свой уровень и поможет команде.

Что касается Дудиева, я сам хорошо его помню по играм за «Аланию». Сейчас хорошо сработал наш спортивный отдел, который вышел на агентов, и парень дал согласие. Он нам пригодится. У него было немного игровой практики в «Мордовии», но мы на него также рассчитываем», – отметил Киселев.

В минувшем сезоне Кирилл Комбаров провел 13 матчей за московский «Спартак», в которых отметился одной голевой передачей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Томь Спартак Комбаров Кирилл Дудиев Аслан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1466946986
Вам бы в Томь тогда отдать Всю эту собранную рать От мутки до массажиста, Чтоб в себя пришли все быстро
Ответить
Главные новости
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
1
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Все новости
Все новости
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
8
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
7
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
1
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
8
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+