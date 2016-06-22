«Арсенал» включается в борьбу за Гарая

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай недавно попросил руководство своего клуба расторгнуть контракт для перехода в «Интер». Известно, что кроме итальянского клуба в его услугах заинтересован и лондонский «Арсенал», сообщает Tuttosport. Ранее появилась информация о возможном обмене Гарая на защитника «Интера» Джейсона Мурильо с доплатой некоторой суммы.

В прошедшем сезоне Гарай провел 20 матчей в составе «Зенита» в Премьер-лиге, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

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