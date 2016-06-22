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«Арсенал» включается в борьбу за Гарая

22 июня 2016, 12:30
13

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай недавно попросил руководство своего клуба расторгнуть контракт для перехода в «Интер». Известно, что кроме итальянского клуба в его услугах заинтересован и лондонский «Арсенал», сообщает Tuttosport. Ранее появилась информация о возможном обмене Гарая на защитника «Интера» Джейсона Мурильо с доплатой некоторой суммы.

В прошедшем сезоне Гарай провел 20 матчей в составе «Зенита» в Премьер-лиге, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы Зенит Интер Арсенал Гарай Эсекьель
Комментарии (13)
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Semargl18
1466588099
аллилуйя они поняли что надо валить из болота именуемого рфпл
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Павел Амурский
1466588253
Гарай не прижился.
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mik1954
1466589237
Но ведь Зенит пока не объявлял о выставлении Гарая на трансфер, не хотелось бы расставаться с таким мастером.
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Lenin26
1466589444
Гарая жалко отдавать, надеюсь просьба расторгнуть контракт всего лишь утка.
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Днестряне
1466593233
Продавайте ВСЕХ... все игроки Зенита играют за бабло (как и игроки ЦСКА и др. клубов России) Продавайте всех нахер, и делайте достойных игроков. Вспомните когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, потом Зенит, тогда игроки играли за клуб, а не за контракт, сейчас я уверен, большая часть игроков не знает истории клуба за который они играют.
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Днестряне
1466593747
Из всех игроков которых купил Зенит, я могу выделить мало кого, большая часть потраченных денег была даром. За такие деньги, можно было вырастить своих игроков. Согласен, Гарай хороший игрок,в Зените проявил себя очень хорошо, жаль конечно будет если уйдет, но мое мнение, пора воспитывать своих игроков (не только Зениту, ну и другим клубам) может, это в будущем поможет нашей сборной по футболу(которой сейчас нет)
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порт
1466602188
Классный защитник, правда последнее время почему то много стал косячить.
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Apocalypse
1466606375
Правильно. Вали с бомжатника.
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_Kesh_Suntar_
1466612259
Да он просто, не хочет играть в Лиге Европе!
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Joker Loko
1466616614
Интер? он уже в Итальянский спартак превратился)
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