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  • БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»

БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»

20 июня 2016, 14:14
1

Сегодня состоялась жеребьевка первого и второго отборочного раундов Лиги чемпионов-2016/17.

Стоит отметить, что четыре пары первого раунда проведут матчи 28/29 июня и 5/6 июля. Второй раунд квалификации пройдет 12/13 и 19/20 июля.

«Карабах» (Азербайджан) – «Дюделанж» (Люксембург)

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Шериф» (Молдавия)

«Олимпия» (Словения) – «Тренчин» (Словакия)

«Зальцбург» (Австрия) – «Лиепая» (Латвия)

«Вардар» (Македония) – «Динамо» (Хорватия)

«Нью-Сэйнтс» (Уэльс)/«Тре Пенне» (Сан-Марино) – АПОЭЛ (Кипр)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Легия» (Польша)

«Лудогорец» (Болгария) – «Младост» (Черногория)

«Динамо» (Грузия) – «Санта-Колома» (Андорра)/«Алашкерт» (Армения)

«Жальгирис» (Литва) – «Астана» (Казахстан)

«Скендербеу» (Албания) – «Ференцварош» (Венгрия)

БАТЭ (Белоруссия) – «Сейняйоки» (Финляндия)

«Валлетта» (Мальта)/«Б-36 Торсхавн» (Фарерские острова) – «Црвена Звезда» (Сербия)

«Русенборг» (Норвегия) – «Норчепинг» (Швеция)

«Дандалк» (Ирландия) – «Хафнарфьердур» (Исландия)

«Флора» (Эстония)/«Линкольн» (Гибралтар) – «Селтик» (Шотландия)

«Крусэйдерс» (Северная Ирландия) – «Копенгаген» (Дания).

Источник: УЕФА
Лига чемпионов БАТЭ Карабах Копенгаген Легия АПОЭЛ СИК Црвена Звезда Селтик
Комментарии (1)
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макс438
1466430185
Вот, что с шотландским футболом делает отсутствие конкуренции, Селтик во втором раунде и мечтает о Лиге европы
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