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Первый тренер Березуцких: «Леша и Вася дрались только между собой»

20 июня 2016, 14:06

Первый тренер братьев Василия Березуцкого и Алексея Березуцкого Владимир Лопандин поделился воспоминаниями о становлении нынешних игроков ЦСКА и сборной России. По словам специалиста, будущие звезды РФПЛ прилежно относились к тренировкам и отличались спокойным нравом.

«Изначально я их даже не различал – путал, где Вася, а где Лeша. Но сразу было видно, что дети не избалованы, с воспитанием. Это сейчас Вася стал балагуром, а раньше был куда скромнее. Я всегда замечал, что Вася и Лeша очень нравятся девочкам. С другой стороны, как такие парни могут не понравиться?! Высокие, статные, крепкие!
В коллективе Березуцкие всегда держались вместе, хорошо ладили с другими детьми, нос не задирали и никого не притесняли. Мы часто ездили в лагерь, который и по сей день находится в Кратово. Как правило, было это в августе. На сборах проводили 26 дней, и весь корпус был наш. Койки Березуцких аккуратно стояли в углу у окна. Своe место они никому не отдавали, все знали, кто спит на этих кроватях, никто их не занимал. Играли они также одинаково, наравне, но у них был характер. Это уже тогда чувствовалось! Плюс дисциплина и ответственность – к этому они тоже были приучены с детства.

Дрались они разве что только тогда, когда пришли в «Смену». Да и то друг с другом! Я даже пару раз их разнимал, но потом перестал обращать на это внимание – потолкаются немножко, а спустя время мирятся и опять всe в порядке. На тренировки никогда не опаздывали: они же жили рядом. К тому же отец их постоянно контролировал. Но никогда не было такого, чтобы он мне что-то советовал или вмешивался в тренировочный процесс», – рассказал Лопандин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
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