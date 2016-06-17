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Гарай просит «Зенит» расторгнуть контракт

17 июня 2016, 11:06
30

Защитник Эсекьель Гарай обратился в «Зенит» с официальной просьбой расторгнуть контракт, сообщает Tuttosport. Причиной этому послужило желание футболиста продолжить карьеру в «Интере». В миланском клубе он может заменить Джейсона Мурильо, который не отличался в прошедшем сезоне большой стабильностью в игре. Известно, что «Зенит» претендует на Мурильо. Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за его трансфер 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гарай сыграл 20 матчей за «Зенит», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Зенит Интер Гарай Эсекьель Мурильо Джейсон
Комментарии (30)
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Asbjorn
1466151407
Расторгнуть,хахаха,вот это наглость
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veltrener
1466151557
гарай вырос в цене после того как перешёл в зенит. его цена сейчас не меньше 20 лямов. расторгнуть контракт - значит отдать за бесплатно. хитрожопые итальянцы хотят нахаляву получить высококачественного центрального защитника и манипуляциями заставляют аргентинца обращаться с такими вот просьбами. грязно всё это..
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alex kidn
1466153285
Ну пусть интер его и купит
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zenitforever2015
1466153441
Очередной бред....
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nemolod
1466153489
Сколько волка не корми-все равно он в лес смотрит! Так и все эти легионеры-все они стараются попасть в Европу! Пора уже своих воспитанников наигрывать,а то скоро Зенит уже станет питерской иностранной командой ,где уже 7 лет ее тренируют иностранцы (правда толку от этого мало)!
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Protosser
1466154767
Не болельщик Зенита, но всегда радуют такие ловкие.. С КАКОГО ХЕРА? За тебя платили деньги. Ты получал деньги (наверняка - не маленькие для тебя), ну так работай, или пусть тебя ПОКУПАЮТ.
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alp
1466156276
это будет большая потеря для нас, но, может, это шанс для своих воспитанников. кто знает...
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diadushka
1466157447
Не дорос еще до Интера! В зените тебе самое место
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Каратель помойников
1466173910
сваливает из тухлого болота
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bzfar
1466175329
Скоро все серьезные игроки сбегут с чемпионата России :-(
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