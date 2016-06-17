Гарай просит «Зенит» расторгнуть контракт

Защитник Эсекьель Гарай обратился в «Зенит» с официальной просьбой расторгнуть контракт, сообщает Tuttosport. Причиной этому послужило желание футболиста продолжить карьеру в «Интере». В миланском клубе он может заменить Джейсона Мурильо, который не отличался в прошедшем сезоне большой стабильностью в игре. Известно, что «Зенит» претендует на Мурильо. Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за его трансфер 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гарай сыграл 20 матчей за «Зенит», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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