Пике ждет Нолито в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике уверен, что нападающий «Сельты» Нолито стал бы отличным усилением каталонского клуба.

«Я не могу говорить, что Нолито должен или не должен играть в «Барселоне». Этот вопрос не в моей компетенции. Но если обратить внимание на цены на трансферном рынке и на игру Нолито, то он был бы отличным приобретением для «Барселоны». Нолито был бы очень полезным игроком для нас в следующем сезоне», – приводит слова Пике Ona Cero.

В прошедшем сезоне Нолито провел за «Сельту» 29 матчей, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.