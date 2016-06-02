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    Иванович: «Россия – очень серьезная команда»

    Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович, который известен в России по выступлению за «Локомотив», назвал команду Леонида Слуцкого одной из лучших в Европе.

    «Впереди нас ждет матч против очень серьезной команды. Сейчас Россия находится на завершающей стадии подготовки к чемпионату Европы. Этот матч – шанс для Сербии понять свое место на фоне одной из лучших команд Европы. У нас есть хорошие шансы сыграть лучше, чем против Кипра и Израиля», – приводит слова Ивановича Novosti.rs.

    Товарищеский матч сборных Сербии и России состоится 5 июня в Монако.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 16:41
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 2 июня 2016, 19:41

      "У нас есть хорошие шансы сыграть лучше, чем против Кипра и Израиля»" - вот эти ключевые слова, характеризующие его отношение к сб. России

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 2 июня 2016, 16:50

      Явно в России доигрывать собрался

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 2 июня 2016, 16:50

      Комментарий удален.

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