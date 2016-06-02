Росицки: «С Россией было тяжелее, чем с Мальтой»

Полузащитник сборной Чехии Томаш Росицки сравнил сборную России с командой Мальты.

«Я могу точно сказать, что в матче со сборной России нам было тяжелее, чем в матче с Мальтой. Хотя сложно сравнивать, поскольку команды находятся на разных стадиях подготовки.

Мне понравилось, что мы переломили ход игры и одержали победу. Есть как позитивные моменты, так и не очень», – приводит слова Росицки Deník.cz.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Чехия закончился со счетом 1:2.