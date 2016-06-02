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Росицки: «С Россией было тяжелее, чем с Мальтой»

2 июня 2016, 15:29
12

Полузащитник сборной Чехии Томаш Росицки сравнил сборную России с командой Мальты.

«Я могу точно сказать, что в матче со сборной России нам было тяжелее, чем в матче с Мальтой. Хотя сложно сравнивать, поскольку команды находятся на разных стадиях подготовки.

Мне понравилось, что мы переломили ход игры и одержали победу. Есть как позитивные моменты, так и не очень», – приводит слова Росицки Deník.cz.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Чехия закончился со счетом 1:2.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи. Сборные Товарищеские матчи Чехия Россия Мальта Росицки Томаш
Комментарии (12)
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Legioner-05
1464870981
Издевается! Наши сами виноваты,выставили себя на посмешище.Дожили мля,с Мальтой сравнивают
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kotmyshka
1464871965
Правильно говорит. Чутка посильнее будем.
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serhz
1464872284
Ну и козёл !! --как будто мы сами не знаем ,что Мальта нам пока уступает в мастерстве безмятежного перепихивания мяча
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iuda
1464872778
Скоро с Монголией сравнивать начнут
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Antoha46
1464874520
стыдно должно быть нашим после таких слов
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Garrincha58
1464877240
классно а мне нравится и главное все по делу пока все кто стоит у руля нашего футбола не сдриснут то так и будет и еще хуже точно
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fakel-vrn
1464879262
хотя не факт..что мы выиграем у мальты..если они будут в полном составе
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koli4ka
1464881085
Неправда,неправда-мы Чымпиньёны усех астравов мирового океана все эти мальты,кипры,гибралтары,гаити,
тринидады и табаки только после рассеюшки в рейтинге...
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sebp05
1464882111
Спасибо, кэп)
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Lb40
1464882830
Уот Курва...
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