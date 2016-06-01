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    Товарищеский матч. Нецид принес команде Чехии победу над сборной России

    В товарищеском матче сборная России уступила национальной команде Чехии – 1:2. На ранний гол Александра Кокорина чехи ответили точным ударом Томаша Росицки в начале второго тайма и мячом Томаша Нецида в концовке встречи.

    Товарищеский матч

    Россия – Чехия – 1:2 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Кокорин, 6; 1:1 – Росицки, 49; 1:2 – Нецид, 89.

    Россия: Лодыгин (Гилерме, 46), Смольников, Василий Березуцкий (Нойштетдер, 63), Игнашевич, Торбинский (Дмитрий Комбаров, 63), Денисов, Иванов (Головин, 64), Шатов, Смолов, Кокорин (Самедов, 63), Дзюба (Мамаев, 46).

    Чехия: Чех, Лимберски (Кадержабек, 65), Кадлец, Губник, Гебре Селасси, Павелка (Плашил, 46), Дарида, Крейчи, Росицки (Коларж, 85), Докал (Скалак, 41), Лафата (Нецид, 46).

    Судья: Роберт Шергенхофер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2016 20:51
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +361

      sergan113 2 июня 2016, 17:55

      Не игра ,а возня какая -то около штрафной. Но справедливости ради надо отметить, что перед прошлым Евро итальянцев уделали (в тов. матче), а затем как обычно слились. Может в этот раз все наоборот будет?

      1
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      Рейтинг: +36

      Oneninenine 2 июня 2016, 08:08

      Везёт вам. У меня уже несколько лет игра сборной не вызывает эмоций. Ни победы ни поражения.

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 2 июня 2016, 05:57

      Все по делу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 июня 2016, 03:58

      Обосрались..хорошо что дырофея в калитке не было,а то бы помоев в 2 раза больше было.добавить нечего.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 2 июня 2016, 02:51

      Хорош ныть,зануды !!! В 2008-ом тоже всё обсирали .. Что есть ,то есть ,будем лопасть ...

      -1
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      Рейтинг: -16

      bandini 2 июня 2016, 00:59

      Надо, чтобы Владимир Владимирович Путин сказал перед Евро напутственное слово команде..У ребят вырастут крылья и они полетят на ворота противников журавлиным клином, курлыча "Крым-наш! Крым-наш!"

      -1
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      Рейтинг: +429

      Qranat 2 июня 2016, 00:10

      Надеяться на перестройку к матчам ЕВРО от Слуцкого смешно... Он просто этого не умеет делать и потерянное звено (Дзагоев) еще от Газаеваевской цепи, Лёня просто не в состоянии найти, поскольку всегда играл по одной трусливой схеме и отскакивал в РФПЛ и Европе(иногда) лишь за счет легионеров атаки и Верблума - ВСЕ !!! (Да, забыл арбитров). Из-за не умения менять схему и перестраивать рисунок игры и не собрал в сборной этот неваляшка действительно ЛУЧШИХ, играющих в более современный, скоростной и злой футбол... Привет из "Ростова". И не нужно витать в облаках - как ЦСКА играет в еврокубках, так и сборная мучается при Слуцком. Но надейтесь... если если есть желание смотреть на этот тошнотворный футбол, ничем не отличающийся от времен Капелло... Распиарили КВНщика, сделавшего из себя "великого" за счет, влияния на футбольных функционеров, босса и Газаевского багажа, который уже приходит в негодность из-за старости и изношенности... А строить новую команду, после списания Березуцких с Игнашевичем, Слуцкий не будет, не сможет... Все это он понимает... И с легким сердцем останется в сборной до ЧМ... только кому от этого будет лучше ?

      2
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      Рейтинг: +5

      Skosarev 1 июня 2016, 23:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Турниры прогнозистов на Евро-2016 и Копа Америка 2016 на Фанбет Ком Юа ! Присоединяйтесь!

      -5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июня 2016, 23:17

      Наххх всех в чемпионат Молдовы отправлять....пускай там звездят...и ни какого евро...хватит позориться

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      Рейтинг: +281

      serhz 1 июня 2016, 23:09

      Жалкое зрелище--серость беспросветная !!! -мы опять чужие на предстоящем празднике

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > serhz 1 июня 2016, 23:14

      Не беги впереди паровоза, лучше здесь обтесаться, чем на Евро треснуть!

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