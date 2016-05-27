Семак: «Луческу хочет, чтобы я остался в «Зените»

Тренер «Зенита» Сергей Семак, которого недавно «сватали» в «Рубин», поделился своими планами на ближайшее будущее.

– Все просто. Мой контракт заканчивается 31 мая. Предварительный разговор с представителем Луческу у меня был – там выступают за продолжение сотрудничества. И разговор с руководством клуба тоже состоялся – там тоже «за».

– А вы-то сами «за"?

– За. Но пока я в сборной, и вопрос откладывается до того времени, когда я вернусь. После этого еще раз поговорим с руководством и главным тренером о дальнейшем сотрудничестве.