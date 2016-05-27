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    «Кубань» после вылета может потерять половину состава

    «Кубань» в новом сезоне может не досчитаться нескольких игроков, которые определяли игру команды.

    Так, в контрактах бразильцев Аподи и Фелипе Сантаны есть пункт, согласно которому футболисты могут разорвать соглашение с клубом в случае потери места в Премьер-лиге.

    Еще у семерых игроков летом истекает срок действия контрактов. Соглашения заканчиваются у Шандао, Ибрахима Бальде, Станислава Манолева, Мохаммеда Рабиу, Владислава Кулика, Романа Павлюченко и Георге Букура.

    Напомним, сегодня краснодарцы уступили «Томи» со счетом 0:2 и вылетели в ФНЛ.

    Источник: Спортфакт

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    27.05.2016 19:58
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 30 мая 2016, 11:14

      Ну все, Новосельцев, ваше дело - труба...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 28 мая 2016, 13:34

      Ромку нужно оставить ! -будет новых игроков со скамеечки поддерживать и учить как надо жить не выходя на поле.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 мая 2016, 23:25

      Результат Кубани - зеркало российского футбола. Кто бы мог подумать 2 года назад о таком исходе, однако, некомпетентное руководство, и, что не мало важно, административный ресурс, привело к такому печальному исходу - ни одному региону России не под силу содержать два клуба РФПЛ, это же не Москва, однако!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Андрей Ермошин 27 мая 2016, 23:38

      "Краснодар" частный

      6
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 27 мая 2016, 22:09

      Нашему тульскому арсеналу надо наведоться в Кубань присмотреть кого нибудь на лавку для количества

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 27 мая 2016, 21:45

      Павлюченко в Спартак.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 27 мая 2016, 21:39

      все решили за них,будут играть в сочи

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 27 мая 2016, 20:58

      Дотукали Кубань. К этому все давно шло. С таким руководством - самое оно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 мая 2016, 20:54

      Получается Селезень самый умный был? Или знал что-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 27 мая 2016, 20:36

      весь сезон к этому шло

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 27 мая 2016, 20:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Краснодарский край режет косты, сценарий на лицо. ОЛ мутко, недвусмысленно, намекнул на ненужность Кубани в РПФЛ.
      А в прочем, вся околофутбольная возня: допинг пробы, гол Анжи из офсайда, резкий уход тренеров Динамо, Кубани - лишний раз говорит о гнилости и продажности системы.

      -6
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      Рейтинг: +837

      eleng > eleng 27 мая 2016, 20:36

      "Косты" = costs - расходы

      2
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