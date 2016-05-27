Хуанде Рамос – новый наставник «Малаги»

«Малага» объявила о назначении на пост главного тренера команды Хуанде Рамоса. Контракт с испанским специалистом подписан до 2019 года.

Напомним, что 61-летний тренер уже руководил «медузами» в сезоне-2003/04. В разное время он также возглавлял «Райо Вальекано», «Бетис», «Эспаньол», «Севилью», «Реал», ЦСКА и «Днепр».

Таким образом, Рамос сменил на посту наставника «Малаги» Хави Грасию, который в ближайшее время станет тренировать «Рубин».