Данни: «Чувствую себя отлично, тренируюсь по два раза в день»

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о том, как чувствует себя после перенесенной операции на правом колене.
«Чувствую себя отлично, тренируюсь по два раза в день. Восстановление форсировать нельзя, все должно идти шаг за шагом. Жду момента, когда буду готов на 100 процентов и смогу помогать команде.
Я должен работать усердно, это поможет вернуться в короткие сроки к полноценным нагрузкам», – сказал португалец.
Напомним, что из-за травмы Данни может пропустить от 12 до 14 месяцев.
Источник: ФК «Зенит»