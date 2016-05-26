Данни: «Чувствую себя отлично, тренируюсь по два раза в день»

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о том, как чувствует себя после перенесенной операции на правом колене.

«Чувствую себя отлично, тренируюсь по два раза в день. Восстановление форсировать нельзя, все должно идти шаг за шагом. Жду момента, когда буду готов на 100 процентов и смогу помогать команде.

Я должен работать усердно, это поможет вернуться в короткие сроки к полноценным нагрузкам», – сказал португалец.

Напомним, что из-за травмы Данни может пропустить от 12 до 14 месяцев.