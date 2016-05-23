«Шахтер» уже нашел замену Луческу

«Шахтер» уже нашел замену румынскому специалисту Мирче Луческу, который в субботу покинул клуб и сейчас ведет переговоры с «Зенитом».

Донецкую команду должен возглавить тренер «Браги» Паулу Фонсека. Португалец на этой неделе прилетит в Украину, где подпишет с «горняками» контракт на два года.

Отметим, «Брага» в этом сезоне финишировала четвертой в чемпионате и выиграла Кубок Португалии. Кроме того, команда дошла до 1/4 финала Лиги Европы, где уступила по сумме двух матчей «Шахтеру» (1:2, 0:4).