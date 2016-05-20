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  • А. Березуцкий: «В ЦСКА у нас нормальный тренер, а в сборной — полная фигня»

А. Березуцкий: «В ЦСКА у нас нормальный тренер, а в сборной — полная фигня»

20 мая 2016, 16:23
6

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий оценил работу главного тренера армейцев и сборной России Леонида Слуцкого.

«Сейчас непонятно, что у нас будет после чемпионата Европы. Как заявил сам Слуцкий, совмещать дальше он не будет, потому что это действительно тяжело. Будет интересно посмотреть за тем, что произойдет в дальнейшем.

Лично мне Слуцкий в сборной не нравится. В ЦСКА намного лучше. Вот в клубе у нас нормальный тренер, а в сборной – полная фигня», – сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Березуцкий Алексей Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Kollljan
1463755430
Видать, Лёша чует завершение своей карьеры.
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zoomorfobr
1463755630
Вообще то это была серия "наши в на евро" рассказывали про Березуцких. И они типо шутя говорили что в клубе норм тренер а в сборной фигня полная(намекали что это 2 разных человека) типо шутки. Просто вам не так передали смысл чтоб срач был
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erofey83
1463765412
и этого человека Слуцкий взял в сборную для игры в Что? Где? Когда?))
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phobos
1463768338
Защитники тоже, в клубе вроде ничего, а в сборной полная фигня
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арейская
1463789269
Это была шутка, я лично смотрела этот эфир
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