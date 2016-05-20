А. Березуцкий: «В ЦСКА у нас нормальный тренер, а в сборной — полная фигня»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий оценил работу главного тренера армейцев и сборной России Леонида Слуцкого.

«Сейчас непонятно, что у нас будет после чемпионата Европы. Как заявил сам Слуцкий, совмещать дальше он не будет, потому что это действительно тяжело. Будет интересно посмотреть за тем, что произойдет в дальнейшем.

Лично мне Слуцкий в сборной не нравится. В ЦСКА намного лучше. Вот в клубе у нас нормальный тренер, а в сборной – полная фигня», – сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».