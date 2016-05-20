Халк: «Когда я пришел в «Зенит», в команде была очень тяжелая атмосфера»

Нападающий «Зенита» Халк рассказал о своем пребывании в петербургском клубе на первых порах. Напомним, что бразильский форвард перешел в стан сине-бело-голубых из «Порту» в 2012 году. С тех пор он провел в составе команды 147 матчей, в которых забил 77 голов.

«Я не хотел бы говорить о плохом. Я всегда стараюсь забывать плохое и то, что не сделало меня счастливым. То время мне помогло только в одном — стать сильнее. В команде была очень тяжелая атмосфера, но сейчас, к счастью, все хорошо, и у нас прекрасная атмосфера и замечательный коллектив, в котором все дружат и все друг друга уважают, что самое важное», – сказал Халк.