Молло останется в «Крыльях», Бурлак вернется в «Рубин»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал о дальнейшей карьере Йоана Молло и Тараса Бурлака. Оба футболиста выступали в составе самарского клуба на правах аренды.

«Предложений по Молло мы не получали. Мне ничего неизвестно об интересе к нему со стороны других футбольных клубов. По Бурлаку все решено – он игрок «Рубина», вернется после аренды в свой клуб», – заявил Шляхтин.

Напомним, ранее появилась информация, что французом интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Правами на француза владеет «Сент-Этьен». В текущем сезоне на счету Молло 23 матча и шесть результативных передач в премьер-лиге. Бурлак провел 27 игр и отдал один голевой пас.