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  • Коноплянка: «В чемпионате Украины Ярмоленко бегает на одной ноге, скоро будет задом забивать»

Коноплянка: «В чемпионате Украины Ярмоленко бегает на одной ноге, скоро будет задом забивать»

16 мая 2016, 13:40
6

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка выразил мнение, что хавбеку киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко необходимо попробовать свои силы в европейском чемпионате, так как уровень украинской Премьер-лиги он уже перерос.

– На ваш взгляд, пора ли Ярмоленко уходить из "Динамо» в европейский клуб?

– Да, уже пора, и я ему этого желаю. В чемпионате Украины он уже бегает на одной ноге, скоро будет задом забивать. Нужно делать какие-то шаги и проверять себя в топ-чемпионатах, чтобы расти, как футболист и, конечно, помогать сборной Украины, набрав еще лучшую форму. Чтобы взяли чемпионат Европы и даже не заметили», – сказал Коноплянка.

Источник: «Комсомольская правда»
Украина. Премьер-Лига Испания. Примера Динамо К Севилья Ярмоленко Андрей Коноплянка Евгений
Комментарии (6)
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Doctor Klyde
1463396443
Уровень УПЛ это сортир Спартака.
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LOKOfanatik19
1463398396
УПЛ совсем слаб, Днепр и Шахтер только могут дать бой.. а остальные увы, нет!
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Barsuk52
1463401405
ярмоленко уровня сасуоло и осасуны
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BAIv
1463571370
хз что будет, может он фартовый, а может и надорвется и пустое место
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grand-igor
1464100321
скоро ему в зад что-то забьют
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