Коноплянка: «В чемпионате Украины Ярмоленко бегает на одной ноге, скоро будет задом забивать»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка выразил мнение, что хавбеку киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко необходимо попробовать свои силы в европейском чемпионате, так как уровень украинской Премьер-лиги он уже перерос.

– На ваш взгляд, пора ли Ярмоленко уходить из "Динамо» в европейский клуб?

– Да, уже пора, и я ему этого желаю. В чемпионате Украины он уже бегает на одной ноге, скоро будет задом забивать. Нужно делать какие-то шаги и проверять себя в топ-чемпионатах, чтобы расти, как футболист и, конечно, помогать сборной Украины, набрав еще лучшую форму. Чтобы взяли чемпионат Европы и даже не заметили», – сказал Коноплянка.