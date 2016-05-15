Девич: «В матче с ЦСКА отдача у «Рубина» должна быть в три раза выше, чем сегодня»

Нападающий «Рубина» Марко Девич поделился своими впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (1:1) в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.

— Марко, почему ничья, а не победа?

— Значит, чего-то нам не хватало. «Крылья» тоже сегодня очень хорошо играли, думаю, у них даже больше моментов было. Будем смотреть игру, делать анализ. Думаю, мы не сыграли в тот футбол, который хотели и который можем.

— Не было искушения пробить пенальти?

— Я промахнулся в недавнем матче с «Тереком» и остался небольшой осадок. На поле надо быть наглым, но не настолько, чтобы действовать назло команде. Так что я наоборот бежал в сторону от штрафной в этот момент, подальше от точки (улыбается).

— В следующем туре матч с ЦСКА. Эта игра уже ничего не значит…

— Сегодня, если на то пошло, тоже игра ничего не значила, но мы играли. С ЦСКА играем дома на «Казань Арене». Это сильный раздражитель. Не знаю, как будут складываться обстоятельства, наверно они будут биться за чемпионство. И у нас отдача должна быть в три раза выше, чем сегодня. Для любого игрока важно показать себя в такой игре.

— Сегодня сравняли на последних минутах, значит, желание было?

— Конечно. Желание было больше, чем в прошлой игре, думаю, за которую стыдно. Как там умудрились проиграть без большого желания и горящих глаз. И сегодня, думаю, где-то мы заслужили одно очко. Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать.